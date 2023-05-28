نتائج أولية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن رجب طيب أردوغان يتقدم على كمال كليتشدار أوغلو إلى الرئاسة، بعد فرز نحو 10% من أصوات المقترعين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوقت حان الآن لحماية إرادة الشعب التركي حتى اللحظة الأخيرة.

ودعا الرئيس التركي جميع أنصاري للبقاء عند صناديق الاقتراع حتى النتائج نهائية، مضيفا: "أدعو جميع إخواني إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج".

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.