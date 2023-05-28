بيان عاجل من حزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن فرز أصوات الانتخابات التركية

قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، اليوم الأحد، إننا نقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأضاف أوزتراق: "نمر بمرحلة حرجة الآن ونقوم بمتابعة حثيثة لفرز الأصوات"، لافتا إلى أن كوادر الحزب تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين.

وأشار المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري إلى أنه سيتم حماية إرادة الشعب التركي وأصواتهم في الانتخابات أثناء الفرز، موضحا: "واثقون من تحقيق النصر".

وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.