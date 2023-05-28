نداء عاجل من أردوغان لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التركية .. ماذا قال؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الوقت حان الآن لحماية إرادة الشعب التركي حتى اللحظة الأخيرة.

ودعا الرئيس التركي جميع أنصاري للبقاء عند صناديق الاقتراع حتى النتائج نهائية، مضيفا: "أدعو جميع إخواني إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج".

أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.