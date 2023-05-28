بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية التركي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، اليوم الأحد، إن النتائج تظهر دعما كبيرا لـ رجب طيب أردوغان.

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.93% من الأصوات.

وأضافت الأناضول، أن المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو حصل على 47.07%، وذلك بعد فرز 87.55% من الأصوات في صناديق الاقتراع حتي الآن.

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة أنكا التركية التابعة للمعارضة، أن المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو حصل على 50.13% حتى الآن، بينما حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.87%، وذلك بعد فرز 79% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية.