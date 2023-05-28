فرز 49.4% من الأصوات.. أردوغان يحصل على 56.4% مقابل 43.6% لـ كليتشدار

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية للانتخابات التركية تدل على حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 56.4%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أواغلو على 43.6%، وجاء ذلك بعد فرز 49.4% من الأصوات.

أعلنت المعارضة التركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة تظهر حصول كمال كليتشدار أوغلو على 50.92% من الأصوات.

ومنذ قليل، قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.