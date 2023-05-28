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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرز 49.4% من الأصوات.. أردوغان يحصل على 56.4% مقابل 43.6% لـ كليتشدار

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية للانتخابات التركية تدل على حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 56.4%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أواغلو على 43.6%، وجاء ذلك بعد فرز  49.4% من الأصوات.

أعلنت المعارضة التركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة تظهر حصول كمال كليتشدار أوغلو على 50.92% من الأصوات.

ومنذ قليل، قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

أهان أردوغان.. اعتقال منتحل شخصية مراقب انتخابات في تركيا

بدء عملية الفرز.. انتهاء التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النتائج الأولية للانتخابات التركية كمال كليتشدار أواغلو انتخابات الرئاسة التركية تركيا

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