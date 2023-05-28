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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج أولية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار أوغلو بعد فرز 75% من الأصوات

أردوغان وكليتشدار
أردوغان وكليتشدار

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن رجب طيب أردوغان، متقدم  بـ54.21%على كليتشدار أوغلو بعد فرز نحو 75% من الأصوات.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام تركية، بأن النتائج الأولية للانتخابات التركية تدل على حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 56.4%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أواغلو على 43.6%، وجاء ذلك بعد فرز  49.4% من الأصوات.

أعلنت المعارضة التركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة تظهر حصول كمال كليتشدار أوغلو على 50.92% من الأصوات.

فرز 49.4% من الأصوات.. أردوغان يحصل على 56.4% مقابل 43.6% لـ كليتشدار

أردوغان يتراجع.. تعرف على النتائج الأولية للانتخابات التركية بعد فرز 27%

وكانت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، قالت اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

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