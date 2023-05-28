أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في اسطنبول.

وقال أردوغان خلل إلقائه كلمة أمام مناصريه، إنه حسم السباق الرئاسي لصالحه، لافتا إلى أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.

وشكر أردوغان ناخبيه وأنصاره واصفا هذا اليوم بـ "العيد الديمقراطي"، مضيفا: "أنا أحب اسطنبول كثيراً، نحن عشاق اسطنبول ونحن بدأنا مسيرتنا من اسطنبول وها نحن نستمر معاه".

وتابع أردوغان: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، وأشكر من صوّت لصالحي ولحماية مستقبل أبنائه".

كما قال أردوغان أمام حشد لأنصاره في إسطنبول: "سأكون أهلا لثقتكم"، لافتا إلى أن الشعب حمّلنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة.