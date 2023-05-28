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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق يهنئ أردوغان علي إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وقال رئيس الوزراء العراقي: “نتقدم بخالص التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي وإعادة انتخابه رئيسًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في اسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.  

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وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفا: "قلنا دائماً إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبداً".

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