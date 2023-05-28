ضربة قوية .. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، إن مخزن حبوب هوجم بطائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

وأشار جلادكوف، إلي أن الحادث وقع في قرية موروم بمنطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلجورود.

وكتب عبر “تلجرام”: "لم تقع إصابات. هاجمت طائرة مسيرة مخزنا للحبوب في مشروع زراعي، ونتيجة لذلك انهار السقف، ونُقل موظفو الشركة إلى مسافة آمنة".

وأضاف أن خط نقل الكهرباء تضرر، وتعمل أطقم الطوارئ ما يلزم لإصلاح الخلل.

وتقع قرية موروم في منطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلجورود الروسية، التي تقصفها أوكرانيا بانتظام.