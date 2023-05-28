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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لقتال روسيا والصين في الفضاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير أن الولايات المتحدة مستعدة للقتال في الفضاء الخارجي بعد تطوير تقنيات مضادة للأقمار الصناعية لمواجهة التهديدات التي تشكلها الدول "الاستفزازية" مثل روسيا والصين.

وأضاف العميد جيسي مورهاوس من قيادة الفضاء الأمريكية، وهو ذراع الجيش المسؤول عن العمليات الفضائية، إن العدوان الروسي ورؤية الصين لتصبح القوة الفضائية المهيمنة بحلول منتصف القرن، لم تترك للولايات المتحدة "خيارًا" سوى الاستعداد للقتال في الفضاء.

وقال مورهاوس للصحفيين في إفادة صحفية في السفارة الأمريكية في لندن "الولايات المتحدة مستعدة للقتال الليلة في الفضاء إذا كان علينا ذلك."

وأضاف: "إذا كان شخص ما سيهدد الولايات المتحدة، أو أي من مصالحنا، بما في ذلك مصالح حلفائنا وشركائنا الذين أبرمنا معهم معاهدات دعم دفاعي مشترك، فنحن مستعدون للقتال الليلة."

اختبرت أربع دول، وهي الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، قدراتها المضادة للأقمار الصناعية من خلال تدمير أقمارها الصناعية بصواريخ من الأرض. لكن مثل هذه الأفعال، التي حظرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي، تخلق سحبًا شاسعة من الحطام الذي يعرض الأقمار الصناعية الأخرى للخطر لعقود.

عندما أسقطت روسيا أحد أقمارها الصناعية في عام 2021، أمطر الانفجار مدارها بأكثر من 1500 قطعة يمكن تتبعها.

تعمل روسيا والصين على مركبة فضائية قادرة على عمليات مضادة للأقمار الصناعية. 

في عام 2020، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بإطلاق قذيفة من أحد قمرين صناعيين كانا يتتبعان قمر تجسس أمريكي.

في هذه الأثناء، أطلقت الصين قمرًا صناعيًا بذراع آلية قادرة على الاستيلاء على أقمار صناعية أخرى، وطوّرت طريقة لوضع متفجرات في فوهات دفع الأقمار الصناعية للعدو. 

تم تصميم المتفجرات بحيث لا يتم اكتشافها لفترات طويلة وعندما يتم تفجيرها تشبه عطلًا بريئًا في المحرك.

الفضاء روسيا الولايات المتحدة الصين أمريكي

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