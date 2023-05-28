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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تكرم الفائزين بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ .. صور

المكرمون
المكرمون

كرمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية الفائزين، اليوم، بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ، في ختام فعاليات الموسم الأول لها عن العام ٢٠٢٢-٢٠٢٣م، وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

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وخلال لقاء رئيس المنطقة بالطلاب الفائزين ومنسقي المسابقة، قام فضيلته بتكريم كل من: بلال محمد جمعة، الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الفارس المتون، الطالب بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، وتكريم الطالبين: محمد محمد فرج، وبهاء الدين لملوم، بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، كما كرم فضيلته: عبد الله عمر رزق محمد، الطالب بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.


كما تم تكريم الدكتور السيد إبراهيم سرور، منسق مسابقة الفارس المتون عن المنطقة، وعلاء إبراهيم قاسم، منسق مسابقة المترجم الناشئ.

 

ومن جانبه، قدم رئيس المنطقة الشكر للفائزين والمنسقين علي المجهود المبذول خلال مجريات المسابقتين، مطالبهم بدوام المحافظة على التفوق وحصد مراكز متقدمة خلال الأعوام القادمة.


وأكد رئيس المنطقة على أن الاقتصار على حفظ المتن والركون إليه دون التعمق في مسائله واستخراج فوائده هو عمل قاصر، كما أن الاهتمام بالمتون والاعتناء بحفظها في وقتنا هذا، يعد أكثر أهمية من ذي قبل، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تعمل على حفظ التراث الإسلامي وتنقيحه ودراسته ونشره.


واختتم رئيس المنطقة حواره بتوجيه الشكر مرة أخرى إلى القائمين على هذه المسابقة والتي جاءت لتحيي تلك السنة الأزهرية في حفظ المتون وشرحها وتأليفها، وتنمية ملكة الترجمة في المحيط العلمي، داعياً إلى إبراز اهتمام الأزهر الشريف بالمتون العلمية.

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الإدارة المركزية الطلاب الفائزين المترجم الناشئ المتون العلمية تكريم الفائزين شيخ الأزهر مسابقة فارس المتون

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