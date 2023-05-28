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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 20 قيراطا بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

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يأتي ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، والجهات المعنية، مجلس مدينة الحامول، والمراقبة العامة لتنمية التعاونيات وجهاز المراقبة، والري، والزراعة.

جاءت الحملة بحضور عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء أشرف النويشي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمحاسب حاتم صبري، المراقب العام للتعاونيات، وأيسر عبد الرحيم، ورضا الشربيني، ومحمد عبد الصادق، نواب رئيس المركز والمدينة، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس مباحث المديرية، والرائد محمد هاني رئيس مباحث الحامول، وقوة أمنية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرت إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرى مركز الحامول، على مساحة 20 قيراطاً، وتسلمت جهة الولاية الأراضي، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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