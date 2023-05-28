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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الأم المثالية ويسلمها جائزة المسابقة .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية ونجلها الدكتور محمد حسن، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، لتكريمها وتسليمها شيك، بمبلغ 50 ألف جنيه، لفوزها بالأم المثالية.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قد زادها شرفاً حصول مربية الأجيال  هدى عبداللطيف على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأن تكريمها واستقبالها شرف له و لكل أبناء المحافظة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فوز هدى عبداللطيف محمود مصطفى، 56 سنة المعلم خبير بالتربية والتعليم، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.

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IMG-20230528-WA0091
IMG-20230528-WA0090
IMG-20230528-WA0090
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