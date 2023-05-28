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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار حالة الجو

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات، لمواجهة عدم استقرار حالة الجو، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة، نظراً لتعرض البلاد لهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال، إضافة لتوقع هطول أمطار، لعدم استقرار حالة الجو ابتداءً من اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

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ووجه محافظ كفر الشيخ بالتواصل المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، للتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة من عدم استقرار الأحوال الجوية.


وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تكون عناصرها الأساسية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وقدمت هيئة الأرصاد المصرية وصف تفصيلي للظواهر المصاحبة للحالة الجوية، اليوم الأحد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.


أما بالنسبة للأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

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