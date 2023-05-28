محافظ كفر الشيخ ينعى 3 شباب بمركز الحامول غرقوا في جمصة

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 شباب غرقوا في جمصة، داعياً الله أن يتغمدهم في واسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وفي نفس السياق، يتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، ليتم دفن جثامينهم بمقابر العائلة بقرية زيدان.



والغرقى رحمهم الله شقيقان ونجل عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، وما زالت عمليات البحث جارية حتى الآن.