كفر الشيخ .. إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم بسبب استنشاق مبيد حشري

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، السبت، 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم جراء استنشاق مبيد حشري شديد السمية.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوصول 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم بسبب استنشاق مبيد حشري، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وكشفت سجلات المستشفى أن المصابين هم: محمد.ا.ح 64 سنة، ومحمد. ح.ع 35 سنة، مقيمان قراجة، محمود.ح. م 40 سنة، مقيم قرية حليس، وطه. ع. ع 61 سنة، من قرية المرابعين.

ووجه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.