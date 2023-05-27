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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم بسبب استنشاق مبيد حشري

مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، السبت، 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم جراء استنشاق مبيد حشري شديد السمية.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوصول 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم بسبب استنشاق مبيد حشري، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وكشفت سجلات المستشفى أن المصابين هم: محمد.ا.ح 64 سنة، ومحمد. ح.ع 35 سنة، مقيمان قراجة، محمود.ح. م 40 سنة، مقيم قرية حليس، وطه. ع. ع 61 سنة، من قرية المرابعين.

 

ووجه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.

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