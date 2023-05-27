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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر توصيات المؤتمر السنوي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب كفر الشيخ |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ خلال فعاليات المؤتمر

أوصى المؤتمر العلمي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بضرورة التعرف على الطرق الحديثة لتشخيص أمراض سيولة الدم في الأطفال، وتقنين طلب التحاليل الطبية وفي التوقيتات المناسبة، والتعرف على الجديد في تشخيص الأمراض المعدية التي تصاحب كوفيد 19.

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كما أوصى المؤتمر، بضرورة التعرف على التغييرات المعملية ما قبل حدوث سرطانات الدم، والتعرف على الشروط  والمواصفات المطلوبة لتجهيز المعامل الاعتماد الدولي، وشروط جودة معامل التدفق الخلوي التي تتعرف علي أنواع السرطانات المختلفة.

وحضر فعاليات المؤتمر، أساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وطنطا والزقازيق ووحدة الاعتماد الدولي للمعامل بوزارة التعليم العالي والجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.


وكانت جامعة كفر الشيخ، قد شهدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بعنوان «التكامل بين الطب المعملي والممارسات الإكلينيكية»، والذي نظمته كلية الطب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يعود الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ وإحدى نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة وخدمة المجتمع والنشر العلمي.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بداية من التشخيص والمتابعة للمرضى فضلاً عن كونه يضم معامل طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا والتي تواكب كل ما هو جديد في العمل الطبي العالمي ومشاركته في مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية والذي كان له الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفى الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور نهلة نصير وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

د.نهلة نصير رئيس المؤتمر 
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