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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين تهنئ أماني شاكر بتعيينها نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ

الدكتورة أماني شاكر
الدكتورة أماني شاكر

هنأت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ؛ لصدور القرار الجمهوري بتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، السبت، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة أماني شاكر، نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.


تخرجت الدكتورة أماني شاكر في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004م.


وتدرجت في المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها.

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