إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.





تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق، أدى لإصابة 5 أشخاص وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من نورا .م.إ، 33سنة، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وفتوح.ب.ف 44 سنة، بجرح وكدمات وسحجات، وعبد الغني.ف.ب، شهرين، تحت الفحص، ورحمة ف.ع،11سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم.ع.ا 45 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم.