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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة الشباب بحماة الوطن ببني سويف تنظم يوما ترفيهيا للمسنين والأيتام

شباب حماة الوطن ببني
شباب حماة الوطن ببني سويف

نظمت أمانة الشباب بحزب “ حماة الوطن”  ببني سويف  برعاية المستشار حسن جعفر أمين الحزب بالمحافظة ومحمد سعد أمين التنظيم وبرئاسة الدكتور أحمد خليفة أمين شباب المحافظة بالحزب .

حيث تم تنظيم فعالية   لإدخال الفرحة والسعادة على قلوب آبائنا وأمهاتنا المسنين من دار الخير والبركة واولادنا الأيتام بمحافظة بني سويف  لقضاء يوم سعيد  معهم مع تنفيذ بعض الفقرات الترفيهية والمسابقات الثقافية لهم وتوزيع الجوائز الفورية عليهم.

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 كما تم قضاء يوم على حمام السباحة الأولمبي مع تخصيص فريق إنقاذ لهم من الشباب وتقديم   وجبة الغذاء لهم مع تكريم الشباب الذين   شاركوا  في فعاليات أمانة الشباب الفتره السابقه وتسليمهم شهادات التقدير الخاصه بهم  بحضور الدكتور محمد سعد أمين التنظيم ونهى بخيت امين العلاقات الخارجية  ومحمد بلم امين العمل الجماهيري والدكتورة رشا يحيى امينة التعليم والدكتورة هاله عبد المقصود الأمين المساعد لأمانة التنظيم وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب وعدد كبير من الشباب الذين تم انتسابهم بعضويات  للحزب الفترة السابقة . 
 

شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
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