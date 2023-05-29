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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يقدم لنا كل أشكال الدعم.. فيديو

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي يتابع يوميا ما يحدث في قناة السويس وتطويرها.

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أسامة ربيع: جنوح السفن ليس له علاقة بمجرى وعمق قناة السويس.. فيديو

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تعليق هام من أسامة ربيع على عطل بماكينات سفينة البضائع بقناة السويس

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: " الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم القناة بكل ما تريده من أجهزة وقاطرات، وكان قد تم التصديق على 22 قاطرة"، مؤكدا: "الرئيس السيسي يقدم لنا كل أشكال الدعم".

 

وأشار: "السنة المالية الماضية حققت قناة السويس إيرادات 8 مليارات والسنة المالية التي تنتهى في آخر شهر يونيو المقبل نتوقع زيادة 500 مليون دولار وتصل إلى 8.5 مليار دولار.. ونأمل وفقا لتقارير أجنبية زيادة إيرادات القناة لـ 9 مليار دولار".

 

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل عطل سفينة البضائع بقناة السويس، قائلا: "حدث عطل في ماكينات السفينة وتم تثبيت السفينة بواسطة قاطرات لكي لا تتحرك ويتفاقم الموقف"، مضيفا: "بفضل الخبرات الموجودة بقناة السويس، تم الدفع بقاطرات أخرى من أجل المساعدة في عملية إنقاذ السفينة".

 

وأوضح: "كان في مشكلة في رمي خطاف السفينة، لكن لدينا غواصين لمعرفة ما هي المشكلة تحت المياه وتم فكه والموضوع لم يأخذ من ساعتين إلى 3 ساعات"، مشيرا: "لدينا قوات انتشار سريع في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وطلعنا 3 قاطرات من مدينة السويس مع القاطرة الموجودة والموضوع كان سلسا".

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