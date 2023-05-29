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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تصرف أذهل الجميع.. الملك تشارلز يوفر الكهرباء بهذه الطريقة

الملك تشارلز والملكة
الملك تشارلز والملكة كاميلا

ضمن خطواته للحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الكهرباء، عزز الملك تشارلز جهوده للحفاظ على البيئة من خلال إيقاف منظم الحرارة لحمام السباحة في قصر باكنجهام.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أعلنت مصادر مقربة من الأسرة المالكة البريطانية أن الملك تشارلز قام بإيقاف منظم الحرارة لحمام السباحة في قصر باكنجهام، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على البيئة وتقليل استخدام الطاقة الضارة بالبيئة.

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وأوضحت المصادر أن عدد قليل من الأشخاص الذين يستخدمون حمام السباحة في القصر لاحظوا انخفاض درجة الحرارة، وتم إخطارهم بأن الملك قد أوقف التدفئة بهدف تقليل استخدام الطاقة وحفظ البيئة.

تصرف الملك تشارلز لتوفير الكهرباء

يأتي هذا الإجراء في ظل مساعي الملك تشارلز لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في الأسرة المالكة قبل الموعد المستهدف للحكومة في عام 2050. 

ويعد تركيز الألواح الشمسية على سطح منزله في لندن ومحل إقامته الريفي في جلوسيسترشاير، بالإضافة إلى إيقاف منظم الحرارة لحمام السباحة في قصر باكنجهام، من الإجراءات الرامية لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه العالم من تغير المناخ، وتتزايد حاجة الدول إلى العمل على حماية البيئة وتقليل استخدام الطاقة الضارة بالبيئة، وهو ما يعكس التزام الملك تشارلز بالعمل على تحقيق هذه الأهداف.

وتشير الإحصائيات إلى أن فاتورة المرافق للقصور الملكية في العام الماضي بلغت 3.2 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعكس حجم الاستهلاك الضخم للطاقة في هذه الأماكن الضخمة. 

ومن المتوقع أن يقوم الملك تشارلز باتخاذ المزيد من الإجراءات البيئية في المستقبل لتحقيق هدفه في تحقيق صافي انبعاثات صفرية في الأسرة المالكة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايد فيه الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحرك نحو استخدام الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتخفيف تأثيره على البيئة والصحة العامة. 

استخدام الطاقة المتجددة الأسرة المالكة الملك تشارلز

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