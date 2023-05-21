الملك تشارلز يجبر صديقه المقرب من الملكة على توقيع أمر إسكات.. ما القصة

زعم أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة، أن الملك تشارلز المتوج حديثًا أجبر صديقًا مقربًا لوالدته الراحلة الملكة على التوقيع على "أمر إسكات".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قد تم ذلك في صفقة تؤمن لها منزلًا جديدًا. الصديق المعني هو أنجيلا كيلي ، التي كانت مصممة ملابس الملكة السابقة والتي كانت تعيش في منزل ويندسور حتى تم طردها مؤخرًا.

فيما كشفت صحيفة “ذا صن”، أنها حصلت على اتفاقية عدم إفشاء للتوقيع مقابل منحها منزلًا جديدًا بشروط سماح ومحاباة.

الملك تشارلز

بالنسبة لغير المدركين ، هذا يعني أن المنزل يتم إعطاؤه إيجارًا مجانيًا أو إيجارًا منخفضًا للغاية كطريقة لإظهار الامتنان لشخص ما.

وبحسب ما ورد تمنع الاتفاقية الجديدة السيدة كيلي من استخدام كلمتي القصر والملك بأي طريقة تجارية.

أطلق عليه مصدر ملكي اسم "أمر إسكات" ، وقد تم القيام به لمنع المرأة من ذكر أي شيء حميمي عن الأسرة المالكة في كتاب ثالث تكتبه.