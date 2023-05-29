رئيس مدينة الحسنة يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد محاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، يرافقه أشرف علامه مدير الإدارة التعليمية بالحسنة، والعلاقات العامة، عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمركز ومدينة الحسنة.

وتم المرور علي المدرسة الصناعية بمدينة الحسنة ، للتأكد من انتظام أداء الطلاب للامتحانات ومدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ علي مسافات التباعد حرصا على سلامة وصحة جميع الطلاب.

سير الامتحانات:

كما تم المرور علي لجان امتحانات الدبلومات الفنية بقرية بغداد ( الصناعي / والتجاري بقرية الجفجافة، واطمأن رئيس المركز والمدينة، علي سير الامتحانات والطلاب داخل اللجان.

وتم التأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة امتحانية، والتأكد من وجود الاشراف الصحي ووجود زائره صحية داخل اللجان وكذلك توافر الإسعافات الأولية.

ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والسادة الملاحظين القائمين على العملية الإمتحانية.

ووجه كذلك بضرورة توافر سبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.



