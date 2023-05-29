رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية نافذة مصر على العالم|فيدو

أكد اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية الأسبق ، أن إجتماع الرئيس السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ، يدل على إهتمام الرئيس السيسي بأهمية الثقافة و الفكر والتنوير، بالإضافة إلى تحسين الصورة المصرية لدى شعوب العالم.

رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية تحتوي على كميات هائلة من الكتب

وأضاف " رضا فرحات" اثناء إستضافته مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مكتبة الإسكندرية نافذة مصر على العالم، و نافذة العالم على مصر، و ذلك لما تحتويه من كميات هائلة من الكتب، وعدد كبيرمن المخطوطات النادرة التي تساعد في التنوير و تجديد الفكر.



وأشار محافظ الاسكندرية الأسبق إلى، أن يجب أن تبدأ مكتبة الأسكندرية في ممارسة دورها في مجال الإبداع و الفكر، و البحث العلمي، مؤكداً أن مكتبة الأسكندرية تحتوي على قاعات، و متاحف و مكتبات ومراكز بحثية.