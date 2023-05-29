محافظ الإسكندرية الأسبق: مصر مهتمة للغاية بإعادة العراق و سوريا|فيديو

أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، أن استقبال الرئيس السيسي لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، في الوضع الحالي للأمة العربية، لمناقشة تعزيز المشروعات، و إعادة إعمار العراق.

محافظ الإسكندرية الأسبق: مصر من الدول المعنية بالتواجد في إعادة إعمار العراق

وأضاف "فرحات" أثناء استضافته مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن اللقاء مع مختلف الطوائف، والاستماع إلى وجهات النظر، يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والعراق.



وأشار محافظ الاسكندرية الأسبق إلى، أن مصر مهتمة للغاية بعودة العراق، و سوريا، مضيفاً أن مصر من الدول المعنية بالتواجد في إعادة إعمار العراق.