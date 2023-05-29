تعليم الوادى الجديد : فتح باب التظلمات على نتائج الإعدادية 15 يوما

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بـ الوادى الجديد، اليوم الإثنين ، عن فتح باب التظلّمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 _ 2023م ، لمدة 15 يوم ، مؤكداً أنه على من يرغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى ( لولى الأمر ) .

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهد أمس الأحد اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي خلال زيارته للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق ومنحها خط انترنت مجانى لمدة 3 سنوات.

5022 طالب وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.