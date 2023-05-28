نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد |اضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد.. تم تفعيله منذ قليل لإتاحة امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الوادي الجديد ، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مؤكدة أنه يمكن الآن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد من خلال الضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد اعتمدها اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،في حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد التي تم اعتمادها رسميا اليوم الأحد 91.89% .

وتشمل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد المعلنة اليوم ، درجات 5022 طالب وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد .. خطوات الاستعلام عنها

يمكن لجميع الطلاب الان الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد ، من خلال اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد من خلال الضغط هنا

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح في خانة رقم الجلوس الظاهرة على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد للطلاب على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا ، في شكل درجات وليس تقديرات او ألوان ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وفي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد ، يكون المجموع من 140 درجة في الترم الأول + 140 درجة في الترم الثاني، ليكون المجموع الكلي من 280 درجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد .. ماذا فعل وزير التعليم؟

بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد ، حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم التهنئة هاتفياً إلى الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد، معربا عن سعادته بهذا التفوق، وأكد أنه يتمنى لها دوام التوفيق والنجاح