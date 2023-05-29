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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف تصريحًا خطيرًا من مدرب الوداد قبل مباراة الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

شارك المهندس فرج عامر تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عامر :"المدير الفني للوداد قال تصريح خطير،قال انه مركز في الدفاع علي ثلاث لاعبين في فريق الاهلي يمنع وصول الكرة اليهم او علي الاقل يكون استلامهم للكرة تحت ضغط وقال انهم ليسوا جميعا في خط الهجوم وذكر ان اول هؤلاء اللاعبين هو بيرسي تاو ورفض ذكر الاخرين معلنا انهم قد يكونوا خارج التشكيل الاساسي".

 

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول مشاركة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي، أمام الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: "الحمد لله اطمأن الجهاز الطبي فى النادي الاهلي أن إصابة اللاعب حمدي فتحي خفيفة وبالتالي سيكون جاهزا للقاء الوداد".

وأضاف شوبير، أن حمدي فتحي أجرى سونار والشد خفيف وسيكون فى المران بعد يومين راحة، وهو فى الأساس كان خارج حسابات الفريق أمام سيراميكا كليوباترا اليوم فى الدوري المصري اليوم.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقا لطبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

أخبار فرج عامر

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