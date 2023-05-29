فرج عامر يوجه نصائح لمتابعيه عبر فيسبوك

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عده نصائح لمتابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب: "احترامي و تقديري للجميع ، و كل انسان له وجهة نظر و رؤية طالما ليست ضارة بغيره أو مجتمعه ، لابد ان تحترم"

وأيضاً: "المتطلع حساباته مصالح وكل من له سعر رخيص".

وأضاف: "لا تتسرع في حكمك على الناس قد تخسر عزيزاً .. وترفع رخيصاً".

وأثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، القلق حول مباراة النادي الأهلي والوداد القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “الوداد بدء العد التنازلي لمحاولة تشتيت الأهلي فكريا وادعي المدير الفني للوداد ان الأهلي هو من اختار المراقب الأمني للمباراة”.