دبابة جديدة بالتتش.. بشكتاش التركي يغري الأهلي بعرض موليكا للبيع

أكد شيهون كازانجي المدير الرياضي لبشكتاش التركي أن الأهلي لم يتقدم بأي عروض لضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق.

وقال شيهون كازانجي في تصريحات تليفزيونية: الأهلي لم يتقدم لنا بعرض لضم جاكسون موليكا، نحن منفتحون على بيع اللاعب بالفعل إذا تلقينا عرضا جيدا.

واختتم: حددنا سعر 6 ملايين يورو لبيع موليكا، ولم نتلق أي عروض من أي ناد مصري بشأن اللاعب.

وارتبط اسم جاكسون موليكا لاعب نادي بشكتاش التركي بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على قرار من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق في تدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.

واستقر فريق بشكتاش التركي، على الإطاحة بالمهاجم الكونغولي الشاب جاكسون موليكا عن النادي بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم نجاح المهاجم الكونغولي في الموسم الجاري، وخروجه من حسابات المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.