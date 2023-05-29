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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار سارة.. موقف ثنائي الأهلي من مواجهة الوداد المغربي بنهائي ابطال افريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام مصير مشاركة ثنائي النادي الأهلي حمدي فتحي، وعلى لطفي، في مباراة الوداد المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل معاناة الثنائي من الإصابة القوية، ووجود شكوك حول مشاركاتهما أمام الفريق المغربي.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: حمدي فتحي في البداية الكلام كان كتير عليه، امبارح في المران حس بتقل في آلام العضلة الخلفية وأخبر الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وأضاف: تم عمل اختبار له وخاض تدريبات جري في المران ولكن شعر باستمرار الآلام وقرر عدم استكمال المران، وخضع لأشعة أثبت تقل في العضلة الخلفية وهيتحطله برنامج تأهيلي.

وتابع: لكن حمدي فتحي سوف يكون جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أن الإصابة خفيفة، وسوف يكون على رأس قائمة الأهلي للمباراتين وهو الخبر السعيد للجماهير والجهاز الفني.

وأتم: علي لطفي بنسبة كبيرة سوف يكون في قائمة الأهلي لمباراتي الوداد، والخبر جيد مع جاهزية محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وهو أمر مطمئن.

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