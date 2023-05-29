الأهلي يستضيف سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري .. الليلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الاثنين، الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 27 من الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحل سيراميكا كليوباترا في المركز 12 برصيد 31 نقطة.

الأهلي يستضيف سيراميكا كليوباترا في الدوري

ويتطلع الأهلي لقطع خطوة جديدة نحو حسم اللقب، بعدما ابتعد بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة.

واستعاد الأهلي حسين الشحات بعد تعافيه من إصابة بالسمانة، وغيابه عن لقاء طلائع الجيش الأخير، بجانب بيرسي تاو الذي شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد تعرض له خلال الأيام الماضية.

وواصل محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي، وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران أمس، الأحد.

في المقابل يتطلع سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز على الأهلي للتقدم في مراكز جدول ترتيب الدوري المصري.

وسبق وتقابل سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في 5 مواجهات من قبل، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين.