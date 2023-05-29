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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بكليتي التجارة والعلاج الطبيعي.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة ، والعلاج الطبيعى.

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رافقه خلال الجولة بكلية التجارة الدكتور سامي غنيمي عميد الكلية ، والدكتورة جيهان عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، ومدير عام الكلية.


كما رافقه خلال الجولة بكلية العلاج الطبيعي بمركز الإختبارات الالكترونية الدكتور وليد طلعت  القائم بأعمال عميد الكلية ، والدكتور رضا قطب القائم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليتين طبقا للقواعد المنظمة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان.


وأشاد الدكتور تامر سمير بتجهيزات الكليتين في العمل علي توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

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