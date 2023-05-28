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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد الامتحانات بكلية التربية النوعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب من جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة.

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وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الإمتحانات بكلية التربية النوعية ، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية ، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هانى شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة  تأتي في إطار حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.
كما أجرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية داخل المدن الجامعية "بكفر سعد " يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.
واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدينة الجامعية ، حيث تفقد المطابخ ، المطاعم، مخازن الأغذية ، مؤكداً أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة لهم فى مختلف المجالات.

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