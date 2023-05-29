محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان تطوير مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، إجتماعاً بمقر مشروع الـ ٣٠مليون بيضة لتذليل العقبات على أرض الواقع وبحث سُبل التعاون لزيادة الإنتاجية والإستغلال الأمثل بزراعة المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع، وذلك بحضور نُخبة من أساتذة جامعة بنها بكليتي الزراعة والطب البيطري.



وجاء الاجتماع بهدف تذليل العقبات وحل المُشكلات لزيادة الإنتاجية وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، ويأتى هذا الاجتماع فى ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض أسعار البيض حيث تم مناقشة إستغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لاقامة مشروعات زراعية عليها، تسهُم في تمويل المشروع والإكتفاء الذاتي من تصنيع الأعلاف داخل المشروع.



واستمع "المحافظ ورئيس الجامعة" إلى آراء الحضور في كيفية رفع مستوى إنتاج المشروع والوصول للإكتفاء الذاتي منه بالإضافة إلى أنواع الزراعات التي يمكن زراعتها في المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع والتي ستُساهم بشكل كبير في الإكتفاء الذاتي للمشروع وتحصيل عائد من تلك الزراعات المُثمرة.



وخلال الإجتماع وجه "محافظ القليوبية" بضرورة البدء بزراعة المساحات المتواجدة داخل المشروع بمحاصيل مُثمرة تعود بالنفع ورفع مستوى المشروع من خلال العائد من تلك الزراعات، وتجدر الإشارة إلى أن المساحات والمتخللات من الأراضي الموجوده بالمشروع تصل مساحتها إلى ٢٠ فدانا، كذلك العمل على رفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن لتعظيم الإستفادة من المشروع، موضحاً أن هذا المشروع هو مشروع حيوي وداعم لمواطني المحافظة عن طريق تقديم بيض المائدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلي داعماً من المحافظة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، كما يُساهم المشروع في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.



فيما أوضح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، بأنه سيتم الإشراف على المشروع بالكامل من قبل أساتذة جامعة بنها وعمل دراسة جدوى تفصيلية بآليات المرحلة القادمة مع توفير كافة الدعم والإستشارات اللازمة للنهوض بالمشروع وزيادة إنتاجيته.



وفي ختام الإجتماع وجه "محافظ القليوبية" الشكر لجميع الحاضرين، منوهاً إلى ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الأفكار والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح وإستمرار هذا المشروع الحيوي الذي يخدم مواطني القليوبية، والذي كان له أثر وعامل كبير لتخفيف وطأة إرتفاع الأسعار في هذا المنتج الإستراتيجي، والذي يطرح البيض بأنواعه المختلفة أمام المواطنين سواء بمنافذ البيع بالمشروع نفسه أو المنافذ المختلفة بالمحافظة، أو من خلال تجار الجملة بالمحافظة حيث يُعد المشروع مشروع قومي تسعى المحافظة لإستمرار تنميته وإستغلال المساحات الكبيرة غير المُستغلة به ليكون مشروعات متكاملا.