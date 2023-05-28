عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية.. أعرف المواعيد والتفاصيل

نتيجة الشهادة الأعدادية
نتيجة الشهادة الأعدادية

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على انتظام أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

ممنوع الموبايل.. تعليمات مشددة من تعليم القليوبية لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم القليوبية: غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

واشارت الى أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية في موعد يبدأ من الأسبوع الأول في شهر يونيو وبحد أقصى 12 يونيو المقبل عقب الانتهاء من أعمال المراجعة للنتيجة التي بدأت فور انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الموعد المحدد وإعلان الأوائل وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور على موقع المديرية على الإنترنت.

وقالت سماح إبراهيم إنه يجري حاليا العمل على قدم وساق داخل كنترول التصحيح لإنهاء العمل بكل دقة تمهيدا للإعلان عنها في موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يونيو المقبل وبحد أقصى 12 يونيو ويمكن الحصول عليها عقب الاعتماد وإتاحتها بالمدارس عقب ذلك.

وأوضحت، أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ، من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيتم إتاحتها إلكترونيا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية على الإنترنت.

القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

موضوعات متعلقة

ممنوع الموبايل.. تعليمات مشددة من تعليم القليوبية لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم القليوبية: غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم القليوبية تتفقد سير الامتحانات بمدارس قليوب

أول تعليق من تعليم القليوبية حول واقعة تبديل أوراق امتحان المهارات لطلاب الابتدائية

ترشيحاتنا

أبو مازن أولهم.. تهنئة فلسطينية واسعة لـ إردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا

بعد فوزه بالرئاسة.. أردوغان لمنافسه: Bye Bye كمال

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ