نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية.. أعرف المواعيد والتفاصيل

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على انتظام أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

واشارت الى أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية في موعد يبدأ من الأسبوع الأول في شهر يونيو وبحد أقصى 12 يونيو المقبل عقب الانتهاء من أعمال المراجعة للنتيجة التي بدأت فور انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الموعد المحدد وإعلان الأوائل وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور على موقع المديرية على الإنترنت.

وقالت سماح إبراهيم إنه يجري حاليا العمل على قدم وساق داخل كنترول التصحيح لإنهاء العمل بكل دقة تمهيدا للإعلان عنها في موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يونيو المقبل وبحد أقصى 12 يونيو ويمكن الحصول عليها عقب الاعتماد وإتاحتها بالمدارس عقب ذلك.

وأوضحت، أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ، من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيتم إتاحتها إلكترونيا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية على الإنترنت.