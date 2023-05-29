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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذه الأطعمة ممنوعة في الصيف.. تجنبوها

صدى البلد

مع ارتفاع درجات الحرارة هناك بعض الأطعمة التي يسبب تناولها بعض الأضرار؛ خاصة في فصل الصيف، تسبب أضرارا للمعدة وعسر الهضم،   والجفاف وغيرها من الأمراض؛ لذلك هناك بعض الأطعمة يجب تجنب الإسراف فيها خلال الصيف بل ويجب تجنبها  والتقليل منها قدر الإمكان ، خاصة الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والتي نشعر من خلالها بالعطش والجفاف  والتي يمكن أن تؤدي إلى بعض الأمراض المزمنة في فصل الصيف مستعرض اهم هذه الاطعمةً وفقا لموقع foodnd

 

أطعمة يجب تجبنها في الصيف


الصلصات:

الصلصات تحتوي على المزيد من السعرات الحرارية التي يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالكسل والخمول وتزيد أيضًا من عسر الهضم ومن الأفضل تجنبها.

 

الفواكه المجففة:

رغم اعتبارهم من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، فإن هذه الفواكه ترفع درجة حرارة الجسم ما يجعل الأمر أسوأ مع الطقس الحار.

الأطعمة المقلية والجاهزة :
تؤثر تأثيرا سلبيا على صحة الجسم العامة كما أنها تسبب الجفاف مع ارتفاع الحرارة ، بالإضافة إلى صعوبة هضمها


المخللات :

لها دور كبير في عسر الهضم، كما تؤدي نسبة الصوديوم المرتفعة في المخللات  إلى احتباس الماء والتورم والانتفاخ بالإضافة إلى حدوث الالتهابات والتقرحات.

البهارات الحارة :

مثل  القرفة ، القرنفل ، الفلفل وغيرها من الإضافات التي تضفي مذاقا ورائحة للأطباق ، ولكنها يمكن أن تزيد حرارة الجسم في فصل الصيف ، وتجعلك تشعر بالجفاف والمرض وينصح الخبراء بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف، لاحتوائها على مادة الكابسيسين، والتي تسبب ارتفاع حرارة الجسم والتعرق المفرط ،وطهور الدمامل على الجلد، والجفاف


المشروبات الساخنة :

تجنب أو تقليل تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة من أهم عوامل الحفاظ على برودة الجسم ورطوبته، لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم الكلية وتعكير صفو الجهاز الهضمي

 

الملح الزائد:

يمكن أن تؤدى المستويات العالية من الملح فى النظام الغذائى إلى مشاكل صحية مختلفة، بما فى ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.


الحلويات :

تجنب تناول الحلويات بكثرة في فصل الصيف لأنه يعد من الأمور التي تتسبب في فقدان الجسم السوائل المختزنة داخله، وهذا الأمر يتسبب في إصابة الجسم بالجفاف، والشعور والرغبة في العطش باستمرار ، ونظراً لزيادة السعرات الحرارية ونتيجة صعوبه الجسم في الهضم يشعر الشخص بالخمول والكسل والتعب والارهاق وليس الإصابة بالجفاف هو الأمر الوحيد الذي يتعرض له الشخص عند الإسراف في تناول الحلويات.

 

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