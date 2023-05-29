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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية يدشن 4 قوافل بيطرية لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محافظ الغربية
محافظ الغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، 4 قوافل بيطرية مجانية بقرى كتامة مركز بسيون، والنحارية مركز كفرالزيات، والناوية بمركز سمنود، وعزبة مشرف بمركز زفتى في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا بمبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  1079 حيوان،و4030 طائر بإجمالى 5109 طائر وحيوان وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.  

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البيطرية الأكثر احتياجا أكثر احتياجا الهيئة العامة للخدمات البيطرية الخدمات البيطرية الدكتور حاتم أنور الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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