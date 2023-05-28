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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، ثمانية فلسطينيين، خلال مداهمتها عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طولكرم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين، خلال مداهمتها اليوم لعدة منازل فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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و أفادت مصادر طبية فلسطينية أن شاباً فلسطينياً أصيب بجروح، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

جاء ذلك وسط إطلاق نار باتجاه منازل الفلسطينيين، وترافق معه اعتقال فلسطيني، بعد محاصرة منزله، وذلك في إطار الاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية.

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