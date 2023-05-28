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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للأسبوع الثالث.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار قرية المغير شرق رام الله

أرشيفية
أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  حصار قرية المغير شرق رام الله وإغلاق مدخليها، لليوم السادس عشر على التوالي.

وقالت مصادر محلية بحسب وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة لـ270 بالة قش، خلال مواجهات في القرية أمس.

الاحتلال الاسرائيلي حصار قرية المغير رام الله فلسطين اخبار فلسطين

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