خلال زيارتها شمال سيناء.. وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بالشيخ زويد

افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الشيخ زويد، برفقة اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وعدد من قيادات الوزارتين. وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارة وزيرة التخطيط لمحافظة شمال سيناء لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.



وخلال الافتتاح قالت الدكتورة هالة السعيد إن الافتتاح يأتي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدة اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتطوير وسائل تقديمها في أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما أكدت السعيد اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الحياة الآمنة لأبناء محافظة شمال سيناء التي تقع في قلب خطة التنمية بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطة كبرى تستهدف تحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة في شمال سيناء.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت بالأمس عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بشمال سيناء بكل من ديوان عام محافظة شمال سيناء، ومدينة العريش، بالإضافة إلى افتتاح مركز إصدار تراخيص المحال العامة.

