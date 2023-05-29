وزيرة التخطيط تتفقد وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة في الشيخ زويد

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارتها لمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.



وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر يعد أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة والتي تضع سيناء في قلب خطة التنمية.



كما أشارت السعيد إلى مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء والتي تشمل تطوير مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبغداد ورمانة وبئر العبد، بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.



أضافت السعيد أن تطوير وحدات الرعاية الأولية يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم تلك الوحدات بهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية من أجل تحسين الصحة العامة للمواطنين.

