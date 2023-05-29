الإحصاء : 19.8% زيادة في قيمة المنفّذ بقطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاثنين الموافق 29 / 5 / 2023 النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021 .



من أهم المؤشرات ما يلى :

• ارتفعت قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى 327.1 مليـار جنـيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8% ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.



• بلــــغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـانــي السكـنية 108.4 مليـار جنيـــــــه عــام 2021 مقــابل 74.3 مليار جنيه عام 2020 بنســبة زيادة قدرهــا 45.9٪.

• بلــــغ إجمالي قيمــــة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9مليار جنيــــه عــام 2021 مقابل 15.7 مليـار جـنيه عـام 2020 بنسـبة زيادة قدرهــا 52.6٪.

• بلـغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من اعمال بترولية متنوعة 44.0 مليـــار جنيـــــــه عــام 2021 مقابل 43.7 مليـار جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 0.8٪ .

• بلغ إجمالي قيمــة الإيرادات الأخرى 8.1 مليـار جنيه عــــام 2021 مقابـــل 6.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرهــا 32.2٪.

• بلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6مليـار جـنـيـه عـــــام 2021 مقابل 16.7مليار جنيه عـام 2020 بنســبة زيادة قدرهـا 35.4٪.

• بلغت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 0.5%.

