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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعيد : ماتحقق في العريش بفضل دماء الشهداء وتضحيات الاهالي

صدى البلد

قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجولة تفقدية مساء اليوم في شوارع  مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة،والتقت بعدد من المواطنين واصحاب المحلات التجارية  واستمعت لعدد من الاراء وطلبات ابناء المحافظة 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تعيشه العريش الان من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات يرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات اهالي سيناء علي مدار السنوات الماضيه

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وزيرة التخطيط تفتتح عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة مواطني شمال سيناء

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هالة السعيد: 8 مليارات جنيه استثمارات لشمال سيناء وإنشاء 13 تجمعا زراعيا


واكدت السعيد أن هناك خطط طموحه لتطوير وتعمير كل أراضي سيناء وأن الدولة المصريه ستحقق طفرة تنموية خلال السنوات القادمة علي أرض سيناء 
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدت اليوم افتتاح عدد من مشروعات التحول الرقمي وتحديث تقديم الخدمات في شمال سيناء منها مراكز تكنولوجية ومنظقة للورش والحرف اليدوية

العريش هالة السعيد وزيرة التخطيط سيناء التحول الرقمي

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