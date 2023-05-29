السعيد : ماتحقق في العريش بفضل دماء الشهداء وتضحيات الاهالي

قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجولة تفقدية مساء اليوم في شوارع مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة،والتقت بعدد من المواطنين واصحاب المحلات التجارية واستمعت لعدد من الاراء وطلبات ابناء المحافظة

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تعيشه العريش الان من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات يرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات اهالي سيناء علي مدار السنوات الماضيه



واكدت السعيد أن هناك خطط طموحه لتطوير وتعمير كل أراضي سيناء وأن الدولة المصريه ستحقق طفرة تنموية خلال السنوات القادمة علي أرض سيناء

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدت اليوم افتتاح عدد من مشروعات التحول الرقمي وتحديث تقديم الخدمات في شمال سيناء منها مراكز تكنولوجية ومنظقة للورش والحرف اليدوية