عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تفتتح عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة مواطني شمال سيناء

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك خلال زيارتها لشمال سيناء، بحضور اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشه، محافظ شمال سيناء والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

شملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

قالت الدكتور هالة السعيد إن الافتتاحات تأتي في إطار  اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، موضحة أن المركز التكنولوجي بمبني ديوان عام محافظة شمال سيناء يقدم عدد 88 خدمة للمواطنين بالإضافة الي الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الالكترونية وعددها 33 خدمة، في حين يقدم المركز التكنولوجي بالعريش 162 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 55 خدمة، كما يقدم مركز إصدار تراخيص المحال العامة 18 خدمة في إطار تفعيل قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019.
 

txt

وزيرة التخطيط: سيناء في قلب خطة الدولة للتنمية

txt

وزيرة التخطيط من سيناء: التوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

أضافت السعيد أنه بتطوير وميكنة الديوان العام للمحافظة ومدينة العريش يمكن استخراج تقارير مؤشرات الأداء التي تدعم متخذي القرار من قيادات المحافظة، كما أن المركز التكنولوجي هو الواجهة الحضارية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وفي بيئة مناسبة، موضحة أن المواطن في محافظة شمال سيناء يمكنه الآن الحصول علي الخدمات المحلية مميكنة ومن خلال وسائل متعددة.
 

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ أنه فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية وبناءً على توجيهات وزيرة التخطيط بسرعة انجاز ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء، والمراكز والمدن، والوحدات القروية لمشروعات المحليات؛ فقد تم تطوير وميكنة عدد 18 ديوان عام محافظة، وعدد 300 بالأحياء والمدن، كما تم  تدريب جميع موظفي مراكز الإصدار بالإضافة إلى الجهات الخارجية المشاركة (إدارة التراخيص بمديريات الامن – إدارة السلامة والصحة المهنية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – جهاز شئون البيئة) بحوالي عدد 4000 موظف على مستوي أنحاء الجمهورية،  وإمداد عدد 37 مركز تكنولوجي متنقل لعدد 25 محافظة تيسيراً على المواطنين. 

واستعرض محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين "المحليات" وبحضور مدير المشروع، جميع مراحل مشروع تطوير مواقع المحافظة والتي تشمل الدراسة والتحليل والتدريب بأنواعه والدعم بالأجهزة والمعدات والإشراف على التشغيل التجريبي، والأعمال التنسيقية التي تتم للانتهاء من التطوير والميكنة.

وزيرة التخطيط وزير التنمية المحلية شمال سيناء المراكز التكنولوجية التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

المقاعد طارت في الهواء| القصة الكاملة لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية.. و6 إصابات خطيرة

ترشيحاتنا

هدية من الحكومة لسكان هذه المحافظات قبل عيد الأضحى.. اعرف وفرت إيه؟

السعودية.. بيان ملكي عاجل بشأن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس بيلاروس يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

رسالة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لـ أردوغان بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

الرقم سيصدمك.. كم مثلثا في صورة الوهم البصري؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

بعد توثيق مراحل حملها.. إطلالات جوري بكر في الشهور الأخيرة

فيديو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ