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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التخطيط من سيناء: التوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

افتتاح المركز التكنولوجي
افتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء


أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن وذلك لتبسيط اجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بسهولة ويسر بما يسهم في توفير وقت المواطن، وتنفيذًا لمنظومة الشباك الواحد بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها. 

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،أثناء افتتاحها المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء ضمن مجموعة المراكز،، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، باعتباره ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا.


قنوات جديدة 

وأضافت  أن ذلك لتمكين القطاع الحكومي من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت. 

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزيرة افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العريش إلى جانب افتتاح مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، فضلًا عن تفقد منطقة ورش الحرف اليدوية بمدينة العريش.

 

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