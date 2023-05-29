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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يعلن نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المحلي.. اليوم

المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات الاقتصادية

يناقش المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،اليوم الاثنين، نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري بالربع الثاني من العام الثاني برعاية البنك الأهلى المصري، ويتم لأول مرة تحليل لسوق العمل الحر “Freelance”.

 

ويعقب على التحليل كل من الدكتور إبراهيم عوض أستاذ ممارس بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية والمدير الأسبق لمنظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، وداليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري، ونشوى بلال مديرة مشروع منظمة العمل الدولية تشغيل الشباب فى مصر والتمكين الاقتصادى فى إطار برنامج فرصة، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

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وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،إنه يستهدف من خلال تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري إلى سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.

لأول مرة قسم خاص بالعمل الحر

وأكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،أنه في أطار حرصه على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر للاستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل، يضيف المركز في هذه الندوة ولأول مرة قسم خاص بالعمل الحر، يتناول بشكل تفصيلي مكانة مصر في هذا السوق وكيفية استجابتها للطلب العالمي على المهارات، ومدى قدرة الشباب المصري على المنافسة عالميا مقارنة بغيرهم.

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