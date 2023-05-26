وزيرة الهجرة: زيادة خبرات الشباب المصري للمنافسة في سوق العمل بدول أوروبا

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الاتحاد الأوروبي ودول الإتحاد الأوروبي شركاء لمصر، وعلاقتنا معهم قوية على جميع المستويات.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن الاتحاد الأوربي أصبح لديه فجوات في سوق العمل، وأصبح هناك عدم قدرة على تشغيل الشباب، مؤكدة أن الاتحاد الأوربي بدأ في البحث عن الدول التي له شراكات معها، بحيث يكون هناك امكانية للبحث عن خبراء وعمالة من تلك الدول لسد احتياجاته.

سوق العمل بدول الاتحاد الأوروبي.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه من خلال استراتيجية الحكومة تعمل على زيادة خبرات الشباب المصري للمنافسة في سوق العمل بدول الاتحاد الأوروبي.