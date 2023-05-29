شوف الفرق وصل كام .. انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337 جنيها

الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170 جنيها

الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720 جنيها

الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286 جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.